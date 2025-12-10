Создан экологичный пластик

Ученые из Университета Южной Каролины (США) разработали способ изготовления пластика из промышленных отходов. Они использовали отработанное растительное масло как основу для «имитации» полиэтилена. Этот материал схож с обычным полиэтиленом по химической структуре и физическим свойствам.

Известно, что растительное масло состоит из длинных цепочек жирных кислот. Исследователи обнаружили, что серия химических реакций может превратить их в длинные полимерные цепочки, имитирующие цепи полиэтилена.

Полученный материал обладает такой же механической прочностью, гибкостью и жесткостью, как полиэтилен. При этом он изготовлен из возобновляемых ресурсов, что важно для экологии.

Ученые также смогли точно «настроить» физические свойства пластика, контролируя, какой является его полимерная цепь: линейной или разветвленной. Линейные полимеры были более плотными и жесткими, разветвленные — более гибкими. Наблюдения показали, что из растительного масла можно изготовить клей, достаточно прочный, чтобы удержать даже легковой автомобиль.

Избыток пластиковых изделий превращается в растущий глобальный кризис. Их производство в значительной степени зависит от ископаемого топлива, а выброшенные изделия загрязняют сушу, океаны и даже атмосферу. Технология изготовления пластмасс на биологической основе, из биомассы или отходов вместо продуктов нефтехимии, могла бы частично решить экологическую проблему, сообщает The Independent.

Ранее стало известно, что ученые создали самоуничтожающийся пластик. Он способен «переваривать сам себя и таким образом решить проблему пластикового загрязнения планеты.