Песков ответил на вопрос о рисках галлюцинаций ИИ на прямой линии Путина

GigaChat обрабатывает массив вопросов на прямую линию, но он является только помощником в этом процессе.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос "Российской газеты" о том, не боятся ли в Кремле последствий от возможных галлюцинаций искусственного интеллекта.

"Интеллект никогда не станет сознанием, а сознанием обладают только те самые группы специалистов - это люди, которые не жалеют себя, днем и ночью сидят, да, они используют материалы GigaChat, но это все проверяется", — сказал представитель Кремля

Он добавил, что самые острые обращения, которые помогают выявить GigaChat, все равно потом проверяются.

Отметим, что галлюцинациям сейчас подвержены фактически все инструменты ИИ. Так, они могут выдавать неточный, вводящий в заблуждение или несогласованный вывод. Происходит это потому, что алгоритмы находят шаблоны в данных, которые не существуют, или неправильно интерпретируют эти шаблоны.