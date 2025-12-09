Китайские смартфоны обошли Apple в ИИ

Китайские бренды мобильных устройств активизировали продвижение функций искусственного интеллекта в своей продукции, стремясь обойти конкурентов, включая Apple.

"Китайские производители смартфонов явно движутся быстрее и более открыто в разработке ИИ", – сообщило издание Financial Times

Эксперты отмечают, что китайские разработчики демонстрируют значительное преимущество в скорости внедрения инноваций и открытости в развитии ИИ-технологий. Например, устройства Honor оснащены функциями автоматического поиска скидок и промокодов, а телефоны Oppo помогают пользователям отслеживать повседневные траты.

Тем не менее руководители китайских брендов отдают должное успехам Apple, называя ее примером для подражания. Представитель Honor Сяндун Ли подчеркнул, что успехи Apple служат ориентиром для отрасли, и конкурентам важно учиться у компании, сохраняя способность превзойти ожидания рынка.