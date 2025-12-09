iPhone 13 против iPhone 16e: какой лучше?

Блогер DimaViper сравнил iPhone 13 и 16е и выбрал из них лучший. Будет полезно тем, кто думает о новом смартфоне.

Внешне iPhone 13 и 16е отличаются друг от друга только двумя вещами: это рычажок переключения на беззвучный режим/Action Button и разъёмы для зарядки (Lightning против Type-C). В комплекте в обоих случаях идёт только кабель.

По габаритам модели абсолютно одинаковые. Запустился быстрее, естественно, 16е. У него 8 ГБ оперативной памяти (против 4 ГБ у 13-го) и более свежий процессор.

Дисплеи в обоих случаях идентичны. Что касается производительности, то на 16е стоит А18, а на 13 - А15.

Ёмкость аккумулятора у iPhone 13 составляет 3227 мАч, тогда как у 16е - 4005 мАч.

Разница между смартфонами заключается и в камерах. У iPhone 13 на задней панели их две: основная и ультраширокоугольная. При этом зум цифровой на 16е 10-кратный, а на 13 - 5-кратный. Примеры снимков вы можете посмотреть ниже на скриншотах.

На iPhone 16e установлен также собственный Wi-Fi-модем Apple и есть Action Button, на которую можно поставить любое действие (а не только переключение на беззвучный режим).

Вывод

Если вы сейчас берёте именно новый iPhone, то лучше купить 16е. Он намного современнее, мощнее, чем 13-й, да и оперативной памяти у него в два раза больше. Обновляться он тоже будет дольше. Камера у него всего одна, но она всё равно лучше, чем у iPhone 13: на фото меньше шумов, зум больше. Кроме того, пользоваться вы им сможете дольше и продать будет проще.