МВД предупредило о новом виде мошенничества в Telegram

Мошенники начали рассылать пользователям сообщения с предложением проголосовать за тот или иной Telegram-канал, маскируясь под администраторов и предлагая перейти по вредоносной ссылке.

МВД предупредило о новом виде мошенничества в мессенджере Telegram, передает Telegram-канал УБК.

Злоумышленники с помощью поддельных аккаунтов, имитирующих администраторов известных каналов, рассылают пользователям личные сообщения или добавляют их в группы с нейтральными названиями. От имени администрации они приглашают якобы проголосовать за канал или поддержать его, прикрепляя ссылку на вредоносный ресурс.

При переходе по таким ссылкам пользователей просят авторизоваться в Telegram через ввод кода или сканирование QR-кода.

В МВД предупреждают: «Ввод кода для авторизации или сканирование QR-кода на стороннем сайте – это прямая передача доступа к вашему аккаунту».

Особую опасность представляют рассылки от имени проверенных и давно существующих каналов – это может вызывать у пользователей доверие. В ведомстве советуют не переходить по подозрительным ссылкам даже от знакомых каналов и обязательно сообщать о них администраторам.

Напомним, накануне в МВД сообщили о риске оформления кредитов мошенниками и продаже персональных данных граждан при взломе аккаунта на портале «Госуслуги».

До этого МВД сообщило о появлении новых схем мошенников с обучающими курсами.

Ведомство ранее предупредило граждан о распространении мошеннических сообщений с фотографиями, замаскированных под знакомых людей.