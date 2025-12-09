МВД предупредило о новом виде мошенничества в Telegram

МВД сообщило о массовых случаях взлома аккаунтов через ссылки в Telegram
Мошенники начали рассылать пользователям сообщения с предложением проголосовать за тот или иной Telegram-канал, маскируясь под администраторов и предлагая перейти по вредоносной ссылке.
МВД предупредило о новом виде мошенничества в мессенджере Telegram, передает Telegram-канал УБК.
Злоумышленники с помощью поддельных аккаунтов, имитирующих администраторов известных каналов, рассылают пользователям личные сообщения или добавляют их в группы с нейтральными названиями. От имени администрации они приглашают якобы проголосовать за канал или поддержать его, прикрепляя ссылку на вредоносный ресурс.
При переходе по таким ссылкам пользователей просят авторизоваться в Telegram через ввод кода или сканирование QR-кода.
В МВД предупреждают: «Ввод кода для авторизации или сканирование QR-кода на стороннем сайте – это прямая передача доступа к вашему аккаунту».
Особую опасность представляют рассылки от имени проверенных и давно существующих каналов – это может вызывать у пользователей доверие. В ведомстве советуют не переходить по подозрительным ссылкам даже от знакомых каналов и обязательно сообщать о них администраторам.
Напомним, накануне в МВД сообщили о риске оформления кредитов мошенниками и продаже персональных данных граждан при взломе аккаунта на портале «Госуслуги».
До этого МВД сообщило о появлении новых схем мошенников с обучающими курсами.
Ведомство ранее предупредило граждан о распространении мошеннических сообщений с фотографиями, замаскированных под знакомых людей.