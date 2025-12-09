Рассекречен закрытый проект Apple

Коллекционер гаджетов Apple раскрыл невыпущенную операционную систему (ОС) iOS 19. На это обратило внимание издание Appleinsider.

Энтузиаст под ником Kyolet получил в свое распоряжение iPhone, на котором тестировали ранние сборки iOS. Специалист утверждает, что девайс работает под управлением iOS 19 — невышедшей ОС, которая должна была сменить iOS 18, но в итоге ее закрыли из-за релиза iOS 26. По косвенным признакам журналисты Appleinsider подтвердили оригинальность устройства и ОС.

По словам Kyolet, главной особенностью рассекреченной iOS 19 стало отсутствие «стеклянного» дизайна Liquid Glass, который появился в iOS 26. Пользовательский интерфейс системы практически полностью соответствует iOS 18. При этом в уникальной прошивке специалист нашел функции, которые могут появиться в будущих iPhone.

В том числе, в ОС обнаружили тестовые приложения с искусственным интеллектом (ИИ) и раннюю версию голосового помощника Siri нового поколения. При этом предназначение программ и сервисов точно неизвестно, так как инженеры Apple очень хорошо засекретили функционал и изменили коды.

В начале ноября Apple выпустила iOS 18.7.2, исправив 25 уязвимостей, и призвала обновить все iPhone. Апдейт доступен на смартфонах, которые поддерживают iOS 18 и 17.