Apple и Google решили упростить переход iOS и Android

Компании Apple и Google объявили о совместной разработке системы, которая значительно упростит перенос данных между смартфонами на iOS и Android. Новая функция начнет тестироваться в ближайших бета-версиях операционных систем. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

© Газета.Ru

Как сообщается, улучшенный механизм миграции станет доступен непосредственно в процессе начальной настройки нового устройства. Со стороны Google работа уже внедряется в сборку Android Canary для Pixel-смартфонов, а Apple добавит ее в одну из будущих бета-версий iOS 26. Функция позволит передавать больше типов данных, чем существующие решения.

В настоящее время для перехода между платформами пользователи могут использовать отдельные приложения: «Переход на iOS» от Apple в Google Play Store и «Переход на Android» от Google в App Store. Новая встроенная система призвана сделать этот процесс более плавным и комплексным.

Точные даты выхода финальных версий с обновленной миграцией пока не называются. Релиз на Android будет происходить поэтапно для разных устройств.