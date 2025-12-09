OnePlus 15 сравнили по качеству съемки с iPhone 17 Pro

OnePlus 15 сравнили по качеству съёмки с iPhone 17 Pro

Эксперт YouTube-канала Technotin продемонстрировал, как снимают фото и видео смартфоны OnePlus 15 и iPhone 17 Pro.

© YouTube/Technotin

При съёмке на фронтальную камеру в 4К 60 к/с угол обзора у iPhone 17 Prо шире, чем у OnePlus 15. Также у iPhone есть автофокусировка и он быстрее справляется с обработкой ярких объектов при записи видео.

Приблизить объект при видеосъёмке на iPhone можно гораздо сильнее, чем на OnePlus. Качество телефотообъектива тоже немного лучше на 17 Pro.

С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.

© Technotin
© Technotin
© Technotin
© Technotin
© Technotin
© Technotin
© Technotin
© Technotin
© Technotin
© Technotin
© Technotin

Вывод

OnePlus 15 предлагает действительно хорошие камеры. Однако в некоторых ситуациях его превосходит iPhone 17 Pro, особенно это касается видеосъёмки.