Google представила совместные с Xreal смарт-очки на Android

В рамках презентации The Android Show компания Google представила Project Aura — проводные смарт-очки от Xreal, ставшие первым устройством такого типа на базе операционной системы Android XR. Прототип устройства протестировали журналисты портала Android Authority.

© Google

Отмечается, что Project Aura ориентированы на создание более легкого и компактного форм-фактора по сравнению с гарнитурами виртуальной реальности. Достигается это за счет того, что ключевые вычислительные модули вынесены в отдельный портативный блок, который пользователь может носить в кармане или на поясе.

Вместо полного VR-погружения устройство предлагает 70-градусное поле зрения и поддержку оптического сквозного пропускания. Это позволяет накладывать цифровой контент на изображение реального мира, обеспечивая доступ к виртуальному экрану для работы без изоляции от окружающей среды.

Заявляется, что Project Aura сопоставим по производительности с гарнитурой Samsung Galaxy XR. Смарт-очки работают на ОС Android XR и используют тот же чип Qualcomm Snapdragon XR2 Plus Gen 2. Поддерживаются аналогичное управление жестами и экосистема приложений.

Google рассматривает легкие XR-очки как перспективное решение для повседневного использования, а также для путешествий, где полноценное применение VR-шлемов было бы неудобным. При этом компания пока не раскрывает ключевые параметры нового устройства — автономность, цену, коммерческое название и точное время выхода. Известно лишь, что полноценный запуск Project Aura запланирован на 2026 год.