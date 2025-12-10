Комета 3I/ATLAS принесла рекордные запасы «космического спирта»

Межзвёздная комета установила космический рекорд по выбросам метанола. Это выяснили учёные.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, пролетающая через Солнечную систему, поставила рекорд. Согласно новым данным, это небесное тело выделяет рекордное количество метанола – около 40 килограммов каждую секунду.

Помимо метанола, комета активно выделяет цианистый водород, а в формирующейся вокруг неё газовой оболочке (коме) фиксируется обилие водяного пара и углекислого газа. Учёные также наблюдают необычное "покраснение" комы, что может указывать на первозданный состав кометы, не подвергавшийся длительному нагреванию.

Как отметил астроном Кирилл Егоров, это небесное тело посетит нашу систему лишь раз. Максимальное сближение с Землёй, которое не представляет никакой угрозы для планеты, произойдёт 19 декабря на расстоянии около 268 миллионов километров.