Чего ждать от рождественского парада планет

2026 год обещает стать периодом повышенного интереса для астрономов-любителей и всех, кто следит за небесными явлениями. В течение года пройдут несколько событий, которые называют «парадами планет».

Одно из них придётся на рождественские праздники и станет исключительно редким.

Редкий солнечный парад планет в ночь на 7 января 2026 года

Начало 2026 года ознаменуется весьма примечательным астрономическим событием, которое в народе уже окрестили Вифлеемской звездой. Речь идёт о сближении Меркурия, Венеры и Марса, которые соберутся в непосредственной близости от Солнца.

По данным специалистов Института космических исследований РАН, впервые с осени 2019 года эти три планеты, видимые с Земли, находятся в одном секторе неба близ Солнца. А грядущее тесное выстраивание этих небесных тел — в пределах 3° — может стать уникальным для XXI века.

Хронология этого явления выглядит следующим образом:

декабрь 2025-го — начало января 2026-го. Венера и Марс начинают сближаться с Солнцем. К кануну Нового года их будет разделять 2—3°.

ночь на 7 января 2026 года. Это будет пик видимого сближения Венеры и Марса, которые окажутся почти под солнечным диском. В этот момент в окрестностях светила появится Меркурий. Отмечается, что сближение Венеры и Марса в эти дни составит около 1—1,2°, что является исключительно малым расстоянием.

22 января 2026 года — кульминация события. Меркурий, Венера и Марс окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, образуя почти ровную ромбовидную конфигурацию.

Учёные подчёркивают исключительность грядущих событий: подобное тесное сближение Венеры и Марса с Солнцем (менее 1°) фиксировалось всего трижды за последние 500 лет (в 1669, 1682 и 1968 годах), но ни разу не приходилось на Рождество. Вероятность такого совпадения с конкретной календарной датой оценивается как крайне низкая — примерно раз в 20 тыс. лет.

После 22 января конфигурация начнёт быстро распадаться, так как Меркурий — самая быстрая планета — отойдёт от Солнца уже до конца января, за ним в феврале последуют Венера и Марс.

Следующий раз, когда все три планеты соберутся вблизи Солнца, произойдёт лишь в сентябре 2038-го, но на значительно большем угловом расстоянии (в пределах 10°). Апофеоз грядущего явления — с формированием ромба — повторится только в 2235 году.

Большие парады планет в 2026-м году: 28 февраля и 12 августа

Помимо уникального «солнечного трио», 2026 год богат и на другие, более масштабные по числу участников планетарные выравнивания. В астрономии различают малые (до четырёх планет) и большие (пять и более планет) выравнивания, которые в просторечье называют парадом планет.

28 февраля — большой вечерний парад

В конце февраля произойдёт значимое событие — большое выравнивание, когда на вечернем небе примерно через час после захода Солнца можно будет увидеть сразу шесть планет: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Меркурий и Венеру. К этому параду присоединится и Луна, будучи освещённой примерно на 89%.

Видимость. Юпитер, Сатурн, Венера и Меркурий будут различимы невооружённым глазом. Для наблюдения Урана и Нептуна потребуется оптическая помощь (бинокль или телескоп).

Особенности. Венера будет самой яркой точкой в районе западного горизонта, рядом с ней можно будет увидеть Меркурий. Выше Венеры будет заметен Сатурн, различимый благодаря своему желтоватому свечению. Юпитер же станет второй по яркости планетой на небе, он будет находиться недалеко от Луны.

Стоит отметить, что 28 февраля является усреднённой датой для максимальной видимости явления в большинстве регионов мира, но для некоторых городов оптимальное время наблюдения немного сместится.

12 августа — большой утренний парад

Ближе к концу лета, 12 августа, ожидается ещё одно большое выравнивание. На этот раз его можно будет наблюдать утром. В нём примут участие шесть планет: Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун.

18 апреля, 12 июня и 14 ноября — малые парады планет

Помимо масштабных планетарных выравниваний, 2026 год принесёт и ряд более мелких, но зрелищных небесных событий.

18 апреля. Утреннее малое выравнивание с участием Сатурна, Марса, Меркурия и Нептуна.

12 июня. Вечернее мини-выравнивание Меркурия, Юпитера и Венеры.

14 ноября. Утреннее малое выравнивание, где соберутся Меркурий, Юпитер, Венера и Марс.

Для успешного наблюдения всех этих событий рекомендуется выбирать места с минимальным световым загрязнением и открытым горизонтом. И конечно, будем надеяться на ясную погоду.

Влияют ли парады планет на Землю и на предстоящие события

В массовой культуре и среди сторонников астрологии планетарные выравнивания часто связывают с глобальными потрясениями, энергетическими всплесками или переломными моментами в жизни людей. Утверждается, что в прошлом парады планет якобы предшествовали крупным историческим событиям, например Карибскому кризису или распаду СССР. Астрологи советуют использовать эти периоды для личного роста, избегать конфликтов и необдуманных решений.

Однако с точки зрения науки ни одно из этих утверждений не имеет под собой оснований. Астрономы и физики единогласно заявляют, что парады планет не оказывают измеримого физического влияния на Землю и не предвещают никаких катастроф.

1. Гравитационное воздействие. Хотя выстраивание планет по одну сторону от Солнца и кажется значимым, их суммарное гравитационное воздействие на нашу планету исчезающе мало. Доминирующее влияние на земные приливы оказывают только Луна и Солнце из-за их массы и близости. По оценкам экспертов, даже гравитационное влияние всех планет, вместе взятых, не может вызвать приливы выше 0,045 мм. Более того, некоторые техногенные объекты, такие как крупные плотины, оказывают на вращение Земли большее измеримое воздействие.

2. Влияние на Солнце. Считается, что, даже если все планеты соберутся в районе звезды, это вызовет на Солнце деформацию в несколько миллиметров, что совершенно незначительно для звезды таких размеров.

Влияние парадов планет на Землю сильно преувеличено и научно не доказано. Эти события не предвещают никаких серьёзных бед или катаклизмов. С практической точки зрения наибольшую пользу такие выравнивания приносят для космических миссий, позволяя использовать так называемый гравитационный манёвр для экономии топлива при исследовании дальних планет.

Для земного наблюдателя парад планет остаётся лишь зрелищным оптическим явлением, напоминающим о гармоничном устройстве нашей Солнечной системы.