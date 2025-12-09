Астрофизик предположил, что инопланетяне могли «посеять» жизнь на Земле

Гарвардский астрофизик Ави Лоэб предположил, что космические объекты вроде 3I/ATLAS могли являться частью плана инопланетных цивилизаций по "посеву" жизни на Земле, сообщает RT со ссылкой на газету The New York Post.

По его словам, статистически маловероятно, что за все время существования планеты она ни разу не столкнулась с представителями более развитого разума.

По словам Лоэба, жители других звездных систем имели множество возможностей посетить Землю. Он добавил, что, если существует "межзвездный садовник", он мог намеренно сеять различные формы жизни на нашей планете.

Лоэб считает крайне маловероятным сценарий, при котором за 4,6 миллиарда лет ни один представитель инопланетной цивилизации так и не достиг Земли.

Комета 3I/ATLAS вошла в Солнечную систему в начале июля. Она имеет ядро диаметром до 20 километров и является третьим зарегистрированным межзвездным объектом.

Ведущий научный сотрудник NASA Том Стэтлер рассказал, что 3I/ATLAS пришла из звездной системы, значительно более старой, чем Солнечная. Об этом, по его словам, свидетельствуют косвенные данные, в том числе скорость, с которой комета вошла в Солнечную систему.

Ранее у 3I/ATLAS был зафиксирован редкий пылевой антихвост, который называют "инопланетным кораблем". Обычно антихвосты видны у комет, когда Земля проходит через плоскость их орбиты, но у 3I/ATLAS он заметен дольше обычного.