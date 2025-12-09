ИИ обнаружил невидимый для антивирусов Linux-бэкдор

Исследователи из Trend Micro сообщили об обнаружении нового скрытного бэкдора для Linux под названием GhostPenguin. На протяжении четырёх месяцев он находился в базе VirusTotal, но ни один антивирус при этом не детектировал файл вредоноса. Обнаружить его удалось только благодаря системе автоматического поиска угроз, использующей алгоритмы ИИ.

Впервые файл загрузили на VirusTotal 7 июля 2025 года. Но классические механизмы анализа не увидели ничего подозрительного.

Лишь когда ИИ-пайплайн Trend Micro выделил образец как атипичный, эксперты провели детальное исследование и выяснили, что внутри скрыт полноценный бэкдор.

GhostPenguin написан на C++ и работает как многопоточный инструмент удалённого управления Linux-системой. Вместо привычных TCP-соединений он использует собственный зашифрованный UDP-протокол на базе RC5, что делает коммуникацию менее заметной и затрудняет обнаружение.

Отдельные потоки отвечают за регистрацию и передачу данных, благодаря этому GhostPenguin остаётся работоспособным даже в случае зависания отдельных компонентов.

После запуска бэкдор проходит подготовительный цикл:

проверяет, не запущен ли он уже, используя PID-файл;

инициирует хендшейк с C2-сервером и получает Session ID, который далее служит ключом шифрования;

собирает данные о системе (IP-адрес, имя хоста, версию ОС вроде «Ubuntu 24.04.2 LTS», архитектуру) и отправляет их на сервер до получения подтверждения.

Исследование также показало, что GhostPenguin, вероятно, ещё в разработке. В коде нашли отладочные элементы, неиспользуемые функции, тестовые домены и даже опечатки — вроде «ImpPresistence» и «Userame». Похоже, авторы торопились или отлаживали раннюю версию.

Главный вывод Trend Micro: традиционные методы анализа пропустили GhostPenguin полностью, тогда как ИИ-подход позволил заметить аномалию. Этот случай, по словам исследователей, наглядно демонстрирует, насколько сложными становятся современные угрозы и почему стратегия их поиска должна развиваться дальше.