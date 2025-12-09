Самые дешевые смартфоны сильно подорожают

Аналитическая компания TrendForce предупредила о дальнейшем росте цен на смартфоны на фоне дефицита памяти, спровоцированного повышенным спросом со стороны ИИ-индустрии. По данным экспертов, производители мобильных устройств вскоре столкнутся с необходимостью закупать память по новым и существенно более высоким ценам.

Обычно складские резервы микросхем для смартфонов покрывают не менее восьми недель производства, однако в текущих условиях этот запас, по информации TrendForce, сократился примерно вдвое. Как только он иссякнет, стоимость компонентов для производителей неизбежно вырастет, что приведет к повышению розничных цен на устройства.

Китайская Coosea Group сообщила о резком подорожании ключевых типов памяти: чипы LPDDR4X объемом 4 ГБ с начала года подорожали с $7 до $30, а накопители eMMC — с $3,2 до $8. Компания ожидает, что в ближайшие три года LPDDR4X станет базовым стандартом оперативной памяти для недорогих моделей из-за оптимального соотношения цены и характеристик, несмотря на более низкую производительность по сравнению с LPDDR5X.

Кроме того, аналитики прогнозируют корректировку типичных конфигураций смартфонов. Более емкие варианты, такие как 12/512 ГБ, могут уступить место конфигурациям 8/256 ГБ. При этом, по оценкам TrendForce, бюджетные устройства подорожают примерно на 10% по сравнению с периодом до начала ИИ-бума.

Дополнительное давление на рынок окажет решение Samsung и SK Hynix прекратить выпуск чипов DDR4 уже в следующем году. После завершения производства стоимость устройств, использующих такие компоненты, может вырасти еще больше.