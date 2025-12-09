Cпрогнозировано скорое начало магнитной бури на Земле

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН спрогнозировали скорое начало магнитной бури на Земле.

© NASA

«В течение нескольких часов должна начаться магнитная буря. По прогнозу должна уже идти, но задерживается», — говорится в Telegram лаборатории.

Уточняется, что геомагнитный график в последние сутки совершенно необычно выглядит.

«Реально как затишье перед бурей», — добавили учёные.

Ранее в ИКИ РАН заявили, что на Солнце произошла «чёрная» вспышка.