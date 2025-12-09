У берегов Египта найдено роскошное древнее судно для удовольствий

Древнеегипетское роскошное судно первого века найдено археологами у берегов Александрии. Судно, выражаясь современным языком, класса люкс соответствует описанию греческого историка Страбона, посетившего город примерно в 29-25 годах до н. э.

Александрия с ее дворцами, храмами и 130-метровым Фаросским маяком – одним из семи чудес древнего мира – была одним из самых величественных городов древности, напоминает The Guardian. Прогулочное судно, построенное в первой половине первого века нашей эры, было длиной 35 метров и было построено так, чтобы на нем располагался центральный павильон с роскошно оформленной каютой.

Судно было обнаружено у берегов затопленного острова Антиродос, который был частью Портус Магнус (великого порта) древней Александрии, отмечает The Guardian.

Страбон, посетивший египетский город примерно в 29-25 годах до н.э., писал о таких лодках: “Эти суда роскошно оборудованы и используются царским двором для экскурсий; и толпы гуляк, которые спускаются из Александрии по каналу на общественные празднества, каждый день и каждую ночь переполнены людьми на лодках, где играют на флейте и танцуют безудержно и с крайней распущенностью”.

Раскопки проводились Европейским институтом подводной археологии (IEASM) под руководством Франка Годдио, приглашенного профессора морской археологии Оксфордского университета.Годдио рассказал The Guardian: “Это чрезвычайно интересно, потому что впервые в истории такое судно было обнаружено в Египте…

Эти лодки упоминались разными древними авторами, такими как Страбон, и они также были представлены в некоторых иконографических произведениях – например, на мозаике Палестрины, где вы видите такую лодку гораздо меньшего размера с изображением аристократов, охотящихся на гиппопотамов. Но настоящая лодка никогда раньше не была обнаружена”.

В то время как на той мозаике изображена, возможно, 15-метровая лодка, эта намного больше, судя по хорошо сохранившимся деревянным обшивкам, ширина которых также составляет около 7 метров. Возможно, для этого судна потребовалось более 20 гребцов.

Судно находилось всего в 7 метрах под водой и в полутора метрах под слоем наносов. Первоначальное предположение Годдио состояло в том, что это были два корабля, поставленных один на другой, “потому что конструкция была очень странной”. Он добавил: “Нос судна плоский, а корма круглая, что позволяет ориентироваться на очень мелководье”.

Самые амбициозные проекты Годдио были реализованы у берегов Египта, в восточной гавани Александрии и в бухте Абу-Кир. В партнерстве с Министерством по делам древностей Египта он исследовал обширную территорию с 1992 года, рассказывает The Guardian.

В 2000 году в заливе Абу-Кир были обнаружены древний город Тонис-Гераклеон и часть города Канопус - одна из величайших археологических находок последнего времени. Две колоссальные статуи царицы и царя эпохи Птолемеев относятся к числу впечатляющих сокровищ, которые были найдены на сегодняшний день.

В 2019 году Годдио и его команда обнаружили затонувшее судно в водах вокруг Тонис-Гераклеона, необычные детали которого соответствовали описанию другого древнегреческого историка, Геродота.Последняя находка была обнаружена менее чем в 50 метрах от места раскопок храма Исиды, который вел Годдио. Он считает, что лодка могла затонуть во время катастрофического разрушения этого храма около 50 года нашей эры.

После серии землетрясений и приливных волн Великий Порт и часть древней береговой линии ушли под воду, поглотив дворцы и другие здания.

Другая теория гласит, что лодка могла быть священной баржей, прикрепленной к храму. Годдио сказал: “Возможно, это было частью морской церемонии navigium Isidis, когда процессия, посвященная богине Исиде, встречалась с богато украшенным судном – Navigium, которое олицетворяло солнечную ладью Исиды, владычицы морей”.

Хотя исследование затонувшего судна все еще находится на ранней стадии, оно обещает дать новое представление о “жизни, религии, роскоши и удовольствиях на водных путях раннего римского Египта”, надеется Годдио.

Оксфордский центр морской археологии недавно опубликовал последние научные результаты раскопок в храме Исиды.

Профессор Дамиан Робинсон, директор центра, сказал о новой находке: “Это тип корабля, который никогда ранее не находили. Хотя мы можем прочитать о таких лодках в древних текстах и увидеть их в художественных произведениях, это феноменально - иметь археологический коррелят”.

Обломки останутся на морском дне. Годдио сказал: “Мы следуем постановлению ЮНЕСКО, согласно которому останки лучше оставлять под водой”.