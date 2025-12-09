Представлен мини-ПК на Linux с 96 ГБ оперативной памяти

Лондонская компания Caligra анонсировала компактный компьютер c100, ориентированный на профессиональных пользователей. Устройство выполнено в клиновидном металлическом корпусе и поставляется с проприетарной программной платформой c100 Workbench на базе Linux, сообщает портал Tom's Hardware.

© Caligra

По данным производителя, модель построена на процессоре AMD Ryzen 9 7940HS и интегрированной графике Radeon 780M. Конфигурация предусматривает до 96 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельный накопитель M.2 объемом 1 ТБ. В комплект также входит механическая клавиатура с низкопрофильными тактильными переключателями.

В компании подчеркивают, что программная среда Workbench разработана для минимизации отвлекающих факторов и повышения продуктивности пользователей.

«Мы считаем, что миру нужен бренд, который будет поддерживать творческую техническую работу, направленную на созидание, а не на потребление», — заявляют производители.

Стоимость Caligra c100 составляет $1999 (около 154,4 тыс. руб.). Старт поставок намечен на январь 2026 года.