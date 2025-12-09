Microsoft показала, чем Office 2024 хуже подписки Microsoft 365

Microsoft опубликовала наглядную таблицу, объясняющую разницу между Office 2024 и подпиской Microsoft 365.

© Microsoft

Новый Office остаётся классическим «вечным» пакетом: Word, Excel и PowerPoint покупаются один раз и работают без ограничений по времени. Но на этом преимущества фактически заканчиваются.

Office 2024 не получает новых функций — только обновления безопасности. Его можно установить лишь на один компьютер, техническая поддержка минимальна, а облачное хранилище полностью отсутствует.

По сравнению с этим, Microsoft 365 выглядит полноценной экосистемой: сюда входят актуальные версии всех приложений (включая Outlook, OneNote, Access и Publisher), 1 ТБ в OneDrive и главное — интеграция Copilot во всех ключевых программах.

Microsoft прямо говорит: именно подписка получает все инновации. Office 2024 — вариант для тех, кому нужны базовые офлайн-инструменты без развития.