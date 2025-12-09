Эксперт рассказал, сколько продлится кризис цен на ПК-комплектующие

Ситуация на рынке ПК-компонентов стремительно ухудшается и ближайшие годы принести облегчения не обещают.

Об этом заявил автор канала Tech Dreams, отметив, что причина не только в росте спроса, но и в структурных изменениях всей индустрии.

Главный удар по рынку — закрытие бренда Crucial в феврале 2026 года. Под этим именем Micron продавала самые массовые и доступные SSD и модули памяти.

Исчезновение Crucial означает не просто уход одного бренда, а фактическое сокращение поставок. В потребительском сегменте останутся лишь Samsung и SK Hynix, которые уже давно переключили мощности на производство памяти для дата-центров и ИИ-кластеров.

Именно ИИ привёл рынок к текущему кризису. По словам Tech Dreams, за последние месяцы цены на память и SSD выросли в 3–4 раза и это только начало.

NAND и DRAM массово выкупают корпорации, строящие ИИ-инфраструктуру, а потребительский рынок получает остатки по завышенной цене.

Так как все крупные бренды используют чипы Samsung, Micron и SK Hynix, дефицит будет нарастать. Эксперты прогнозируют: стабилизация цен возможна не раньше 2027–2028 года.