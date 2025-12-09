Складному iPhone предсказали провал

Складному смартфону Apple будет сложно стать популярным на ряде рынков из-за его особенностей. Об этом сообщает профильное издание MacRumors.

© Лента.ру

Журналисты сослались на отчет известного инсайдера под ником Instant Digital, который предсказал, что iPhone Fold не будет поддерживать физические сим-карты — только eSIM. Специалист отметил, что по конструкции складной аппарат будет похож на iPhone Air, который также работает только с eSIM. В этой связи iPhone Fold может провалиться в Китае.

Авторы MacRumors объяснили, что в Китае технология eSIM не является настолько популярной, как в США, Европе и других странах мира. Это объясняют и местной спецификой: местные жители привыкли использовать сим-карту в нескольких смартфонах, меняя их. Также в Китае сильно развита культура перепродажи телефонов. Поэтому даже самые новые и продвинутые смартфоны — например, складной Huawei Mate X7 — имеют слот под физические сим-карты.

Журналисты напомнили, что осенью в регионе вышел в продажу iPhone Air, который работает исключительно с eSIM. Девайс поддерживает до двух сотовых тарифов, однако для их активации все равно нужно посещение салона связи. Специалисты MacRumors пришли к выводу, что iPhone Fold, который должен выйти в 2026 году, может провалиться на рынке, как и ультратонкий iPhone Air.

Ранее стало известно, что компания Apple официально снизила цены на все флагманские смартфоны в Китае. Топовые iPhone 17 Pro и 17 Pro Max подешевели на 300 юаней, или около 3,3 тысячи рублей.