Российские ученые создали промышленного робота с новой системой зрения

Ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и Северокитайского энергетического университета разработали промышленного робота, способного точно измерять расстояние в полной темноте. Технология обходится без дорогостоящего дальномера, который обычно используется в таких системах.

© Ferra.ru

Новый метод, названный многопроекционным всенаправленным машинным зрением, объединяет данные с нескольких панорамных камер и линию структурированного лазерного света. Это позволяет роботу анализировать пространство на 360 градусов, восстанавливать форму объектов и определять расстояние до них с погрешностью в несколько миллиметров.

Как пояснил доцент ЮУрГУ Иван Холодилин, в традиционных системах применяется 2D LIDAR стоимостью около 400 тысяч рублей. Новая разработка решает ту же задачу, но другим, более доступным способом. Количество камер и параметры лазера можно менять в зависимости от задачи.

Успешные испытания системы уже проведены на специальном стенде.