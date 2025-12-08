Ученый: парад планет можно будет увидеть невооруженным глазом

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт рассказал, что ближайший парад планет можно будет увидеть невооружённым глазом.

«Если у кого-то есть дома хотя бы бинокль, он поможет разглядеть парад планет чётче», — заявил он в беседе с 360.ru.

По его словам, для лучшего наблюдения стоит искать открытые пространства.

«Прогнозы расположения планет часто используют в планировании гравитационных манёвров. Например, когда направляют космический аппарат на окраины Солнечной системы», — добавил Эйсмонт.

Ранее сообщалось, что на небе впервые с 2019 года формируется солнечный парад планет: Меркурий, Венера и Марс сходятся вблизи Солнца.