Мединский назвал ИИ опасностью для писателей

Искусственный интеллект (ИИ) является опасностью для писателей.

Таким мнением поделился помощник президента РФ, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Искусственный интеллект - это опасность для писателей», — сказал он в ходе брифинга.

До этого Мединский, выступая на Всероссийском форуме классных руководителей (ФКР), назвал искусственный интеллект «продуктом человеческой лени».

В ноябре писатель--фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что авторам важно брендировать свой стиль, чтобы защититься от копирования нейросетями на фоне развития искусственного интеллекта.

Он отметил, что американские актеры уже пытались защитить свои лица от создания цифровых копий с помощью современных технологий. Однако, по его словам, в литературе сделать что-то подобное будет труднее. Лукьяненко подчеркнул, что для защиты стиля авторов нужно прибегнуть к глобальному подходу и создать согласованные международные правила.