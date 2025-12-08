В «Лаборатории Касперского» назвали самое популярное слово для паролей

Слово «Love» — самое популярное в паролях пользователей во всем мире.

Об этом после анализа крупных утечек сообщили в «Лаборатории Касперского», пишет ТАСС.

«Самой распространенной комбинацией цифр является 12345. 10% всех утекших паролей содержали не просто число, а число, схожее с датами - от 1990 до 2025. Среди слов, помимо love, частыми были названия стран, имена», — сказано в материале.

В компании также рассказали, что «срок жизни» пароля составляет не более четырех лет. Кроме того, 54% паролей, обнаруженных в утечках в уходящем году, были выявлены и в более ранних попавших в сеть массивах информации.

До этого сообщалось, что Microsoft случайно усложнила ввод пароля в Windows 11. Речь об интерфейсной ошибке в сборке KB5064081, из-за которой на экране блокировки исчезает значок входа с помощью пароля.

Проблема затрагивает только пользователей, участвующих в программе предварительной оценки. Как уточнили в службе поддержки, для ввода пароля достаточно кликнуть на пустую область, где должен находиться