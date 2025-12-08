Microsoft позволит убирать «Действия ИИ» из Проводника в Windows 11

Корпорация Microsoft прислушалась к пользователям и пообещала, что в одном из следующих обновлений Windows 11 можно будет полностью убрать пункт «Действий ИИ» из контекстного меню Проводника.

Раньше, даже если эта функция была отключена в настройках системы, пункт меню все равно оставался видимым, хоть и пустым. Теперь же если у пользователя не активирована ни одна ИИ-функция, этот раздел вообще не будет появляться в меню.

Пункт «Действий ИИ» появлялся при клике правой кнопкой мыши на изображении и предлагал, например, размыть его или удалить фон. Однако на самом деле эти действия могли перенаправлять в другие приложения, «Paint», например.