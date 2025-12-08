На Солнце произошли пять солнечных вспышек класса Х и М

Пять вспышек, одна из которых высочайшего класса - Х, зафиксировано на Солнце в понедельник.

Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"8 декабря в 09:54 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4299 (N24W08) зарегистрирована вспышка M1.8 продолжительностью 24 минуты.<…> В 16:05 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4294 (S15W44) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 39 минут", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось еще о двух вспышках класса М, произошедших в ночь на понедельник, а также о вспышке высочайшего класса Х. Часть вспышек зарегистрирована в крупнейшем в году комплексе пятен, который состоит из областей 4294, 4296 и 4298.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.