Джастин Бибер пригрозил расправой сотрудникам Apple

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер в резкой форме раскритиковал интерфейс приложения iMessage на iPhone, пообещав применить боевой удушающий прием сзади к сотрудникам Apple. Причиной гнева певца стала кнопка ввода голосового сообщения, которая автоматически останавливает воспроизведение музыки при случайном нажатии. Об этом сообщает издание AppleInsider (AI).

В своем посте на платформе X (Twitter) Бибер заявил, что если кнопка диктовки, превращающаяся в иконку отправки сообщения, еще раз прервет его музыку, он «найдет всех в Apple и возьмет их на удушающий». Музыкант объяснил, что проблема возникает даже при отключенной диктовке — на том же месте появляется кнопка записи голосового сообщения, которую также легко задеть случайно.

«Кнопка отправки сообщения не должна иметь несколько функций в одном месте», — написал он.

Речь идет об элементе интерфейса в поле ввода текста, который меняет иконку с микрофона на «Отправить» при наличии текста, а после отправки сообщения снова становится микрофоном. Расположение кнопки — справа над клавиатурой — делает ее подверженной случайным нажатиям, в том числе двойным, что приводит к прерыванию любого воспроизводимого аудио.

Публикация Бибера быстро набрала популярность, привлекая внимание как поклонников, так и экспертов. Илон Маск репостнул ее с двумя эмодзи огня, а глава дизайна OpenAI Ян Сильбер в шутку пригласил певца на еженедельные дизайн-ревью. Пользователи также предложили Биберу переключиться на карьеру продакт-менеджера и высказать мнение о других приложениях Apple.

Проблема, описанная музыкантом, известна пользователям — отключить обе функции (диктовку и запись голосовых сообщений) в настройках клавиатуры невозможно. Единственным решением остается быть осторожнее при наборе текста.

На момент публикации новости представители Apple не прокомментировали ситуацию.