Блокировка Roblox возмутила россиян сильнее закрытия Facebook

Блокировка игровой платформы Roblox в России вызвала более активную негативную реакцию пользователей рунета, чем ограничение работы социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «ПрессИндекс», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно отчету, за первые три дня после объявления Роскомнадзором о блокировке Roblox (с 3 декабря) было зафиксировано 183,9 тысячи сообщений в российском сегменте интернета. Это на 50 тысяч больше, чем в аналогичный период после ограничения Facebook. При этом 80,6% всех упоминаний составили эмоциональные комментарии, что указывает на высокую степень вовлеченности аудитории.

Более половины (54,13%) сообщений имели негативную тональность. Чаще всего пользователи требовали вернуть доступ к платформе (22,8 тыс. упоминаний), обсуждали способы обхода блокировки (18,9 тыс.) или надеялись, что произошедшее — всего лишь технический сбой (11,6 тыс.). Около 41% авторов выражали шок и раздражение, часто используя капс и резкие формулировки.

Часть родителей (почти 7% сообщений) отмечала, что дети потеряли привычную среду для игр и общения. В то же время 6% пользователей поддержали блокировку, объясняя это потенциально негативным влиянием платформы на подростков.

Несмотря на высокие показатели, обсуждение блокировки Roblox не достигло уровня рекордных «волн», вызванных замедлением работы YouTube (298,7 тыс. сообщений в 2024 году), блокировкой Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (272,9 тыс. в 2022) или ограничением Discord (260,9 тыс. в 2024).