Как и почему в Ирландии коклюш лечили ослами?

Народная медицина бывает причудливой, но она способна рассказать неожиданно многое о том, какой была жизнь в прошлом, и как представления людей об окружающем мире и здоровье менялись со временем. Портал popsci.com рассказал, какой была народная медицина в сельской Ирландии, и что мы можем понять на ее примере.

© Unsplash

В 1937 году Комиссия по ирландскому фольклору инициировала проект, призванный собрать и задокументировать народные поверья с помощью молодых исследователей. При поддержке департамента образования страны комиссия попросила учащихся начальной школы собрать информацию среди их окружения. Примерно 50 000 детей вручили блокноты и дали задание — опросить родителей, бабушек, дедушек и соседей о местной истории и средствах народной медицины.

После этого блокноты пошли к учителям, которые транскрибировали записи своих подопечных. А транскрибированные записи, в свою очередь, не так давно были оцифрованы. Итого дети собрали истории на 55 различных тем, от того, как встарь готовили масло, до старых детских игр и разрушительного эффекта Великого голода. Они записали тексты как на ирландском, так и на английском языке, в сумме собрав почти 750 000 страниц документации.

Авторы научной работы, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, решили изучить эти архивы, чтобы понять, к каким средствам люди прибегали для борьбы с болезнями. Их также интересовала, соответствует ли логика народной медицины каким-либо психологическим паттернам.

Для данного опыта ученые сфокусировались на 35 болезнях. Они попросили докторов поставить выбранным заболеваниям рейтинги в зависимости от того, насколько понятной она была людям того времени, что вызывало симптомы и что происходило с организмом. Очевидные случаи, вроде порезов или растяжений связок, записали в определенные. А такие болезни, как туберкулез, бородавки или эпилепсию — в более таинственные.

Анализ данных показал, что болезни с менее явными причинами на 50% чаще привлекали религиозное или магическое лечение. В частности, инфекционные заболевания, вроде свинки, коклюша и золотухи — они нередко связываются со сверхъестественными методами лечениями. Вероятно, потому, что у болезни без видимых причин нет и видимых способов вмешаться, или улучшить состояние пациента.

Методы подобного лечения бывают разными. От религиозных обрядов, вроде молитв над кровоточащими ранами, освященных колодцев и камней, до более магических методов. Например, одна народная мудрость предписывает родителям положить больного ребенка под осла три раза, после чего накормить их хлебом, на который подышал осел. Другой метод говорил, что седьмой сын в семье мог излечить любой недуг, если в его ладонь при рождении положили червя, и червь умер в его руке.

Ни одна из этих традиций не зародилась случайно. Они отражали жажду людей понимать и влиять на собственное здоровье, особенно во времена, когда реальные ответы попросту не были доступны. Работа во многом опиралась на предыдущее антропологическое исследование, которое обнаружило, что ритуальное поведение склонно процветать в условиях неясности — например, рыбаки не зря читают молитвы, прежде чем отправляться в опасное плавание.