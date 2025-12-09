Xiaomi назвала устройства, которые получат Android 20

Xiaomi обновила политику обновления программного обеспечения для своих смартфонов и планшетов. На протяжении многих лет китайский бренд предлагал максимум три крупных обновления Android для своих устройств.

© MobiDevices

С выпуском серии Xiaomi 13T в конце 2023 года это число было увеличено до четырёх, а с новым анонсом в начале 2025 года некоторые модели теперь будут гарантированно получать пять крупных обновлений Android.

Согласно новой политике Xiaomi, следующие модели получат пять крупных обновлений Android: Xiaomi 15T Pro, Redmi Pad 2 Pro и Redmi Pad 2. Эти устройства наконец смогут обновиться до Android 20.

Стандартная модель Xiaomi 15T будет поддерживаться до версии Android 19. Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro гарантированно будут получать обновления системы и безопасности до сентября 2031 года, что станет важным шагом вперёд в политике расширенной поддержки программного обеспечения Xiaomi. Среди планшетов до Android 20 обновятся Redmi Pad 2 и Redmi Pad 2 Pro, однако патчи безопасности эти устройства будут получать вплоть до июня и октября 2032 года соответственно.

Этот шаг выводит Xiaomi в категорию производителей премиум-класса, создающих устройства, рассчитанные на долгий срок службы. Он также укрепляет доверие потребителей, которые ранее сомневались из-за более коротких циклов поддержки программного обеспечения.