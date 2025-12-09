FaceTime заблокирован, WhatsApp под угрозой: как совершать звонки

В России 4 декабря был заблокирован FaceTime, с помощью которого владельцы iPhone могли звонить друг другу через интернет. Ходят слухи о скорой блокировке мессенджера WhatsApp*. Звонки в нем, как и в Telegram, уже ограничены с лета 2025 года.

© Газета.Ru

Какие альтернативы доступны россиянам? «Газета.Ru» составила список из 11 мессенджеров и онлайн-сервисов, в которых поддерживаются сообщения, видео- и аудиозвонки с пользователями России и зарубежья.

Max

Разработанный VK российский мессенджер был запущен осенью 2025 года. У него есть стандартные функции обмена сообщениями и файлами размером до 4 Гб, возможность совершать звонки. Основной особенностью мессенджера стала широкая интеграция с цифровой инфраструктурой России: приложение позволяет авторизоваться в «Госуслугах» и получать коды для подтверждения внутри мессенджера, переводить деньги через определенный чат и запускать мини-приложения. В перспективе в мессенджере появится возможность оплаты штрафов, госпошлин, подписания документов с помощью электронной подписи.

Плюсы: пользователи отмечают хорошее качество связи при звонке и работоспособность мессенджера даже при плохом сигнале.

Минусы: зарегистрироваться возможно только через российскую или белорусскую SIM-карту, поэтому и осуществлять звонки можно только по России.

Яндекс Мессенджер

Компания «Яндекс» занималась разработкой собственного мессенджера с 2017 года и задумывала его как программу для корпоративного пользования, но в итоге мессенджер стал доступен всем на бесплатной основе. Для звонков можно использовать «Яндекс.Телемост», который входит в экосистему компании. В самом мессенджере есть возможность создания каналов и групповых чатов, реакции и поле для комментариев. Внутри приложения также можно совершать аудио- и видеозвонки, создавать групповые конференции до 40 пользователей.

Плюсы: мессенджер работает на iOS, Android, Windows, MacOS, Linux и открывается в Яндекс.Браузере.

Минусы: нет возможности оформить профиль, нет кнопки для добавления собственных стикеров, отправленные медиафайлы можно найти только в переписке.

BiP

Бесплатный мессенджер создала компания Turkcell, которая оказывает услуги сотовой связи в Турции. Но пользоваться мессенджером могут абоненты любой страны. В BiP есть обмен текстовыми сообщениями и файлами, можно совершать аудио- и видеозвонки, создавать групповые чаты до 1000 участников. В целом интерфейс приложения схож с Telegram, есть функции публичных каналов и даже мини-игры внутри приложения. Сообщения и звонки передаются в зашифрованном виде с использованием протокола TLS, который обеспечивает конфиденциальность.

Плюсы: для пользователей по всему миру встроен автоматический перевод текста. В ряде отзывов отмечается высокое качество связи.

Минусы: небольшой набор стикеров, нет возможности делиться геолокацией. С некоторыми операторами возникают трудности при подтверждении кода регистрации.

Zoom

Приложение создано прежде всего для видеозвонков и не является мессенджером в привычном понимании. В Zoom можно войти с внутренней учетной записью, а также через аккаунты Gmail, Microsoft, Apple или Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Для старта разговора необходимо отправить собеседнику приглашение присоединиться к конференции. После старта звонка открывается множество функций: трансляция экрана, сообщения в чате, обмен документами и медиафайлами.

Плюсы: интуитивно простой интерфейс, доступность на разных устройствах.

Минусы: в бесплатной версии доступно до 40 минут непрерывной беседы, затем придется переподключаться. Также появлялась информация о возможности блокировки приложения в России, хотя в Госдуме эти предположения опровергли.

Meera

Мессенджер оснащен основными функциями общения (текстовые и голосовые сообщения, видеозвонки). Главная его особенность — геолокация: ею можно поделиться с друзьями и постоянно видеть местоположение на карте. Трансляцию геолокации в любой момент можно ограничить. Но для некоторых пользователей это удобный способ находить новых друзей, узнавать о событиях поблизости, планировать встречи и набирать подписчиков. Внутри мессенджера также интегрирована социальная сеть, где можно публиковать фото, видео, текстовые посты, музыку и даже создать собственную ленту новостей.

Плюсы: концепция «три в одном» — можно переписываться с собеседником, искать события и друзей, не выходя из приложения.

Минусы: пока мессенджер не так популярен, поэтому некоторых друзей и знакомых необходимо приглашать.

TamTam

Кроссплатформенный мессенджер был разработан Mail.Ru Group (ныне VK) в 2017 году под брендом «ОК Сообщения», но позже переименован. В приложении можно обмениваться текстовыми сообщениями, отправлять фото, видео и аудио, делиться GIF-анимацией и музыкой. В TamTam есть возможность создать групповой чат с 20 тысячами участников, а также каналы без ограничения по подписчикам. В звонках могут участвовать до 20 человек, и есть возможность подключить человека, не зарегистрированного в приложении. Создатели утверждают, что для шифрования переписки используется протокол TLS, а также собственные протоколы разработчика. Данные хранятся в распределенной сети серверов.

Плюсы: есть поддержка пользовательских стикеров, отправки геоточки на карте. Внутри мессенджера предусмотрена возможность создания ботов.

Минусы: некоторые пользователи жалуются на ошибки при отправке сообщений. В приложении скудный набор инструментов для автора канала: нет возможности создать лонгрид или сделать публикацию с отложенным таймером.

VK Мессенджер

Бесплатная программа для коммуникации была запущена в 2016 году. Среди преимуществ — возможность совершать голосовые и видеозвонки, а также создавать каналы с неограниченным количеством участников. Через VK Мессенджер легче всего найти друзей и знакомых: у многих есть аккаунт VK, даже если они пользуются им редко. У приложения широкая совместимость: VK Мессенджер доступен на устройствах iOS, Android, а также компьютерах с Windows, MacOS и Linux. У приложения также есть корпоративная версия VK Teams.

Плюсы: ускоренная загрузка фото- и видеофайлов с лимитом до 4 Гб, возможность экспортировать чаты из WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Минусы: нет возможностей для создания бота, при слабом сигнале связи бывают проблемы с отправкой сообщений.

Comera

Мессенджер запущен арабской компанией Comera Tech, но использует технологии видеосвязи российской компании Spirit. Бесплатное приложение создано прежде всего для видеозвонков и голосовых вызовов через интернет. В нем тоже есть обмен сообщениями, групповые чаты, возможность отправлять файлы и стикеры. Но чаще всего его устанавливают именно для звонков по всему миру.

Плюсы: синхронизация с контактами из смартфона, возможность позвонить пользователю в любую страну.

Минусы: пользователи жалуются на проблемы с приходом уведомлений: если приложение не открыто, звонок может не отобразиться. В 2025 году в приложении было несколько технических сбоев, из-за которых качество связи становилось хуже за пределами ОАЭ.

Jami

Изначально Jami запустили как программу только для звонков через интернет, но со временем разработчики добавили чаты, видеозвонки и возможность обмена файлами. Известно, что над Jami работает команда единомышленников, он не принадлежит корпорации. В отличие от других мессенджеров, приложение не требует оставлять личные данные — при регистрации необходимо придумать никнейм, а в приложении появится собственный идентификатор. Благодаря поддержке LAN-сети и Wi-Fi у мессенджера высокое качество звонков и быстрый обмен файлами.

Плюсы: может работать без интернета (в изолированной зоне по подключенному локальному узлу), не требует номер телефона при регистрации.

Минусы: нет поддержки русского языка. Иногда может самопроизвольно закрываться.

TrueConf

Отечественная платформа была создана прежде всего для видеоконференций с поддержкой чатов и звонков, возможностью обмениваться медиафайлами. Она отличается высоким уровнем совместимости с разными устройствами и хорошей работоспособностью при организации большой видеоконференции. Подходит как для корпоративного, так и для личного пользования.

Плюсы: поддержка высокого качества видео до 4K, работа на собственном протоколе безопасности.

Минусы: так как приложение было создано для ведения рабочих контактов, интерфейс может отпугнуть.

eXpress

Изначально российская платформа была разработана компанией «Анлимитед Продакшен» как корпоративная. Но со временем ее стали использовать в качестве бесплатного публичного мессенджера. Пользователи могут начинать личные чаты с собеседниками и вступать в групповые беседы. А еще на платформе можно совершать звонки, в платной версии — проводить групповые видеоконференции. Многие функции завязаны на оплате, например, возможность прикрепления файлов объемом более 250 Мб.

Плюсы: программа входит в реестр отечественного ПО и вряд ли подвергнется блокировкам. Создатели заявляют о высоком уровне безопасности через сертификат ФСТЭК и сквозном шифровании.

Минусы: о программе пока мало кто знает, поэтому друзей и знакомых будет сложно найти по поиску.