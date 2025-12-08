В новых смартфонах Samsung нашли десятки уязвимостей

Южнокорейская корпорация Samsung выпустила крупный патч безопасности для смартфонов. На это обратило внимание профильное издание SamMobile.

© Lenta.ru

По словам специалистов, патч анонсировали для всех смартфонов бренда, однако пока он оказался доступен только владельцев новых Galaxy S25. Первыми обновление получили пользователи из Южной Кореи. В материале говорится, что крупное обновление, устраняющее 57 уязвимостей, имеет размер почти 580 мегабайт.

В Samsung уточнили, что апдейт устраняет найденные уязвимости базовой операционной системы (ОС) Android, на которой работают все фирменные смартфоны. Шесть уязвимостей были отмечены как критические, десятки остальных — как высокорисковые. Большая часть системных брешей связана с Android, 11 уязвимостей — только со смартфонами Samsung.

К наиболее серьезным проблемам отнесли ошибку, из-за которой можно получить информацию за пределами выделенного буфера памяти системы биометрического контроля. Также нашли баг в Dynamic Lockscreen, из-за которого сторонние приложения могли получать доступ к скрытым файлам устройств.

Скорее всего, Samsung будет выпускать патч постепенно, разворачивая его между всеми пользователями в течение месяца.

В начале декабря журналисты издания ZDNet рассказали о выходе патча безопасности для Android, устраняющего более ста уязвимостей. Проблемы касаются всех ОС, начиная с Android 13 и заканчивая Android 16.