Во время добычи металлов случайно нашлись новые глубоководные виды животных

Международная группа исследователей обнаружила сотни новых глубоководных видов во время испытаний добычи редких металлов на дне Тихого океана. Исследование также показало: влияние добычи на экосистему оказалось меньше, чем ожидалось, хотя разнообразие видов в месте работы техники снизилось примерно на треть.

За пять лет биологи изучали жизнь в зоне между Мексикой и Гавайями — одном из самых малоизученных регионов планеты, расположенном на глубине около 4 километров. Добывающая машина прошла по небольшой территории, и в её следах количество животных уменьшилось на 37%, а число видов — на 32%.

Работа потребовала 160 дней в море. Учёные собрали более 4 000 организмов размером от 0,3 мм и выявили 788 видов, среди которых преобладали многощетинковые черви, ракообразные и моллюски. Многие виды были неизвестны науке, поэтому для определения использовали ДНК-анализ.