Жители Земли смогут увидеть пик метеорного потока Геминиды

В декабре жители Земли смогут наблюдать пик метеорного потока Геминиды. Особенно яркое зрелище ожидается в ночь с 13 на 14 декабря 2025 года, когда при благоприятных условиях можно будет увидеть до 150 метеоров в час, сообщает Naked Sceince.

По словам эксперта Пермского Политеха, Геминиды — это сравнительно молодой метеорный поток, активность которого начала возрастать с середины XIX века. Причина такой высокой активности заключается в разрушении астероида Фаэтон, фрагменты которого и образуют этот поток метеоров.

Фаэтон, астероид диаметром около 6 километров, относится к группе астероидов-аполлонов и вращается по вытянутой орбите, которая пересекает пути Меркурия, Венеры, Земли и Марса. Его название связано с греческой мифологией. Сгорание частиц Фаэтона позволяет ученым исследовать эволюцию малых небесных тел.

Метеоры Геминид отличаются яркостью и медлительностью, их скорость составляет около 35 км/с. Они оставляют заметные следы в ночном небе. Цвет метеоров может быть белым, желтым или зеленым, что объясняется их различным химическим составом. Лучшее время для наблюдения — с 22 часов до полуночи, желательно вдали от городской засветки. Радиант этого метеорного потока находится в созвездии Близнецов. Луна не будет мешать, так как будет в фазе убывания.