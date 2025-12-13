С точки зрения биологии декабрь — время, когда меняется наш гормональный фон. Это толкает нас совершать импульсивные покупки, усиливает аппетит, сажает на эмоциональные качели и влияет на способность принимать решения. Психологи называют это «праздничным гормональным эффектом». О нем — в материале «‎Рамблера».

Дофамин: главный виновник праздничных трат

В декабре дофаминовая система работает активнее обычного.

Причины:

больше визуальных стимулов (огни, музыка, витрины);

больше социальных ожиданий;

больше ситуаций, связанных с вознаграждением (подарки, бонусы, премии).

Исследования, опубликованные в Neuron journal, показывают, что сам ожидаемый подарок вызывает дофаминовый всплеск сильнее, чем сам факт его получения. То же происходит, когда человек представляет, как подарит подарок другому или как пройдет домашняя вечеринка, которую он организует. Поэтому именно в декабре фиксируется самый высокий годовой пик импульсивных покупок.

Кортизол: гормон стресса, который заставляет больше есть

Парадоксально, но к концу года у большинства людей уровень кортизола выше. Причины:

рабочие дедлайны;

социальные обязательства;

планирование праздника;

финансовые вопросы;

переработки перед новогодними выходными.

А кортизол, который, собственно, и повышается при стрессе, напрямую влияет на аппетит. Исследования, с результатами которых можно ознакомиться в PNAS, показали, что хронический стресс:

усиливает тягу к сладкому и жирному;

снижает самоконтроль;

включает режим обжорства: сначала съесть, потом — подумать.

Поэтому декабрь — месяц, в который даже дисциплинированные люди тянутся к выпечке, шоколаду, хлебу и майонезным праздничным блюдам. Кроме того, кортизол также снижает чувствительность рецепторов к лептину — гормону сытости. Это объясняет, почему на корпоративе или новогоднем столе люди переедают, хотя физически чувствуют насыщение.

Серотонин: источник предновогодней сентиментальности

Серотонин связан с настроением, памятью и социальным поведением. Зимой его уровень природно снижается из-за сокращения светового дня. Но декабрь компенсирует этот спад социальными факторами:

больше общения;

ожидание праздника;

ностальгические ритуалы (фильмы, запах мандаринов, музыка);

предвкушение долгих выходных.

Эти стимулы стимулируют выброс серотонина, поэтому люди часто становятся более сентиментальными, плачут при просмотре фильмов, сильнее тоскуют по прошлым отношениям, ощущают потребность в близости.

Окситоцин: гормон, который толкает на покупку подарков

Окситоцин — гормон доверия и привязанности. Он повышается при:

семейных встречах;

объятиях;

совместном приготовлении пищи;

планировании совместных праздников;

выборе подарков для близких.

Исследования показывают, что окситоцин увеличивает щедрость и готовность тратить деньги на других, пишет Nature. Поэтому в декабре многим легче купить подарок родителям подороже, чем провести рациональную ревизию бюджета.

Но у окситоцина есть и обратная сторона: он делает человека чувствительнее к конфликтам. Отсюда эмоциональные всплески — от сильной нежности до раздражения на пустом месте.

Мелатонин: катализатор бессонницы

В декабре у многих появляются проблемы со сном. Это случается прежде всего из-за:

короткого светового дня;

вечерних огней и экранов;

переедания;

стресса;

нарушенного распорядка дня.

При недостатке сна, соответсвенно, снижается уровень мелатонина. Это приводит к:

раздражительности,

высокому аппетиту,

сниженной концентрации,

эмоциональной нестабильности.

Даже 30 минут яркого света вечером задерживают выработку мелатонина на один–два часа. А праздничная подсветка и бесконечные гирлянды — идеальные источники такого света.

Как контролировать гормональные качели в декабре?

Сон как главный регулятор гормонов. Семь–восемь часов сна снижает кортизол и аппетит на следующий день. Планирование покупок уменьшает дофаминовый всплеск. Четкий список снижает вероятность импульсивных покупок на 20–30 процентов. Медленные углеводы и белок стабилизируют лептин. Это помогает избежать резкого «голодного окна» вечером. Прогулки и дневной свет повышают серотонин естественным образом. Даже 10–15 минут на солнце выравнивают настроение. Побольше встреч с друзьями и близкими — лучший источник окситоцина. Причем они снижают стресс, а не усиливают его.

Таким образом, предпраздничная суета — это комплексная гормональная реакция организма. Понимание этих нейробиологических механизмов поможет вам отнестись к себе мягче, не переедать, не потратить кучу денег на ненужный хлам и пережить конец года без перегибов и эмоциональных провалов.

