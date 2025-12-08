iPhone Air аномально быстро обесценивается на вторичном рынке

Новейший iPhone Air теряет в цене с пугающей скоростью. Согласно новому отчёту, это устройство пережило самое резкое падение стоимости на ранних этапах продаж среди всех последних моделей iPhone. Некоторые конфигурации потеряли почти половину первоначальной цены всего за десять недель.

© MobiDevices

Аналитическая компания SellCell в течение 10 недель проводила исследование, которое показало, что новая линейка смартфонов Apple имеет значительную разницу в стоимости перепродажи между моделями iPhone 17 и iPhone Air. Аналитики SellCell изучили цены обратного выкупа в режиме реального времени более чем у 40 американских компаний, сравнив средние значения за несколько недель после запуска с первоначальной рекомендованной ценой каждой модели.

Все рассмотренные устройства находились в отличном техническом состоянии для обеспечения корректных сравнений. Результаты указывают на то, что iPhone 17 в среднем утратил 34,6% своей стоимости за десять недель, улучшив результат iPhone 16 на аналогичном этапе предыдущего года (39%).

iPhone 15 остаётся лидером по сохранению ценности за последние годы, удерживая большую часть стоимости спустя десять недель – всего 31,9%. Для iPhone 14 показатель составил 36,6% за тот же срок. В отличие от них, iPhone Air демонстрирует гораздо более слабую способность сохранять ценность, теряя в среднем 44,3% стоимости вне зависимости от объёма памяти. Уровень снижения стоимости моделей Air колеблется от 40,3% до 47,7%, что является худшим результатом среди всех линеек iPhone с тех пор, как iPhone 14 Plus и некоторые версии iPhone 13 mini показали схожие потери в 2022 году.

Наибольшее снижение стоимости отмечено у iPhone Air с объёмом памяти 1 ТБ, который, по мнению специалистов SellCell, является самым слабым звеном в выборке. Медленнее всего в новой линейке дешевеет iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ, потерявший за 10 недель всего 26,1% цены.

Что касается других моделей серии iPhone 17, то стоимость iPhone 17 Pro Max с 512 ГБ памяти снизилась на 30,3%. Показатели падения цены базовой модели iPhone 17 составили 32,9-40,8%, что сопоставимо со снижением стоимости предыдущих поколений смартфонов без модификаций «Pro». В целом линейка iPhone 17 сохраняет на 9,7% больше стоимости по сравнению с iPhone Air спустя десять недель после старта продаж.

iPhone Air занимает последние позиции в рейтинге за этот период. По мнению аналитиков, снижение стоимости iPhone 17 выглядит более стабильным к десятой неделе, повторяя динамику iPhone 15 и iPhone 16. Однако iPhone Air продолжал дешеветь в это время, что, по оценке SellCell, может свидетельствовать о длительной нестабильности на вторичном рынке. Это различие особенно подчёркивает уникальную динамику ценообразования iPhone Air относительно других моделей Apple.