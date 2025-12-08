Почему пропали «хоббиты»: ученые сделали удивительное открытие

Homo floresiensis («хоббит») мог вымереть около 50 000 лет назад из-за сокращения осадков, что уменьшило количество доступной добычи и вынудило мигрировать в регионы с Homo sapiens, вызвав конкуренцию за ресурсы. Извержение вулкана усугубило ситуацию, сообщает livescience.com.

Исследование в журнале Communications Earth & Environment показало, что среднегодовое количество осадков на острове Флорес сократилось с 1560 мм до 990 мм 76 000–50 000 лет назад. Популяция стегодонов, на которых охотились «хоббиты», уменьшилась и исчезла около 50 000 лет назад.

В пещере Лян Луар ученые изучили сталагмиты. Рост этих образований замедляется в периоды засушливой погоды, а соотношение магния и карбоната кальция помогает установить изменения уровня осадков.

Ник Скрокстон из Университетского колледжа Дублина предполагает, что «хоббиты» мигрировали вслед за стегодонами к побережью, где столкнулись с Homo sapiens. Жюльен Луойс из Университета Гриффита отмечает, что на маленьком острове изменения климата оказывают сильное влияние, ограничивая возможности для выживания.

Дебби Аргу из Австралийского национального университета высоко оценивает исследование, подчеркивая его вклад в понимание климатических условий на Флоресе.