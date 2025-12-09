«Роскосмос» рассказал о подготовке к запуску «Союза-2.1б»

На космодроме Восточный готовят к запуску ракету «Союз-2.1б» со спутниками дистанционного зондирования Земли «Аист‑2Т» и другими космическими аппаратами. Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Роскосмос».

© Lenta.ru

Отмечается, что на космодроме специалисты готовят элементы ракеты к сборке в «пакет».

«После сборки последуют пневмоиспытания двигательных установок и автономные испытания системы измерения ракеты», — уточнила госкорпорация.

Одновременно с этим к запуску готовятся разгонный блок «Фрегат» и спутники.

Ранее ТАСС со ссылкой на иранские СМИ рассказал, что в декабре с Восточного запустят иранские спутники Zafar-2, Kousar-1.5 и Paya.

В ноябре агентство со ссылкой на презентацию замглавы холдинга «Российские космические системы» (РКС) Андрея Емельянова сообщило, что запуск пары российских спутников стереосъемки Земли «Аист-2Т» перенесли на 2026 год.