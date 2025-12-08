Ученые составят первый в мире словарь древнего кельтского языка

Ученые из Университета Аберистуита в Уэльсе приступили к созданию первого в мире словаря древнего кельтского языка. На нем говорили в некоторых регионах Великобритании и Ирландии около 2 тысяч лет назад. Словарь будет неполным, так как до наших дней сохранилось относительно немного слов. Ученые полагают, что им удастся собрать около тысячи лексических единиц.

Для создания словаря используют несколько источников, от кельтских мемориальных камней до рассказа о завоевании части Северной Европы Юлием Цезарем. Элементы кельтского языка сохранились в административных документах, составленных римлянами по прибытию в Британию. В письмах римских солдат, написанных на латыни, также встречаются кельтские слова.

В список включат слова, использовавшиеся в период с 325 года до н.э. и до 500 года нашей эры.

Известно, что кельтские языки оказали влияние на развитие современных языков, таких как валлийский, ирландский, шотландский гэльский, бретонский и корнуэльский. Между ними до сих пор можно увидеть сходство. Например, слова, обозначающие море на валлийском и древнеирландском языках – môr и muir – соответствуют слову mori в кельтских названиях, таких как Моридунум (древнее название города Кармартен на юго-западе Уэльса).

Как отметили ученые, разрозненные источники никогда раньше не собирали воедино, чтобы получить общее представление о природе кельтских языков. Картина лингвистического ландшафта Британии и Ирландии будет интересна не только лингвистам, но и историкам, археологам и археогенетикам, сообщает The Guardian.

