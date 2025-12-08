Nothing остановила Nothing OS 4.0 на Android 16

Nothing, похоже, временно приостановила распространение Nothing OS 4.0 на базе Android 16: официального объявления нет, но пользователи отмечают, что прошивка перестала приходить на устройства. Об этом сообщает издание pepelac.news, подчёркивая, что речь идёт о уже анонсированном обновлении.

© Nothing

Релиз Nothing OS 4.0 состоялся 21 ноября: первыми обновление получили владельцы Phone 3. С 28 ноября оно стало доступно и для Phone 2, Phone 2a, Phone 2a Plus, а также Phone 3a и Phone 3a Pro. Теперь ясно, что развертывание оборвалось по неясным причинам.

На Reddit сразу несколько пользователей заявили, что новая версия так и не появилась, несмотря на официальные сообщения о выходе. Один из владельцев Phone 3 обратился в поддержку: сначала ему ответили шаблонно, но после уточнений сотрудники признали, что распространение действительно временно остановлено.

В подтверждение он показал скриншот диалога со службой поддержки. В нём говорится, что компания поставила паузу, чтобы внедрить срочное исправление, и вернёт обновление после завершения внутреннего тестирования. Те, кто уже установил Nothing OS 4.0, получат исправленную сборку после её выхода.

Пока публичного заявления о паузе нет. Пользователи считают, что Nothing стоит сообщать об остановке прямо, тем более когда обновление позиционируется как стабильное. С учётом практики индустрии такая пауза часто указывает на найденный критический сбой: лучше быстро остановить волну, чем раздавать проблемную прошивку, но отсутствие открытого комментария подрывает уверенность в релизе.