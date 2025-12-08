Китай ввел обязательное оснащение внешних аккумуляторов экранами

Министерство промышленности и информатизации Китая (MIIT) готовит масштабное ужесточение стандартов для производства внешних аккумуляторов. Согласно проекту нового регламента, все производимые в стране пауэрбанки должны будут оснащаться ЖК-экраном для отображения состояния заряда либо иметь специальное приложение для мониторинга со смартфона. Об этом сообщает издание Bangkok Post (BP).

Основной причиной ужесточения правил стал рост числа инцидентов, связанных с возгоранием или взрывом внешних аккумуляторов на бортах самолетов. Власти отмечают, что за последний год подобные случаи участились настолько, что устройства без обязательного сертификата безопасности CCC уже запрещено проносить на рейсы. Новый стандарт фактически заменит действующую систему сертификации 3C (CCC).

Предполагается, что обновленные требования вступят в силу в июне 2026 года. Они предусматривают не только обязательный дисплей или сопутствующее ПО, но и значительно более строгие испытания безопасности. В частности, ужесточатся тесты на прокол батареи, а проверка термостойкости будет продлена: вместо 30 минут при 130°C устройства должны будут выдерживать час при 135°C. Также усилится защита от перезаряда — пауэрбанки должны будут справляться с напряжением, в 1,4 раза превышающим стандартное.

Эксперты отмечают, что выполнение новых норм может привести к закрытию более 70% мелких производителей, у которых нет технических возможностей для соответствия усложненным требованиям. Это должно вывести с рынка дешевые низкокачественные устройства. Крупные бренды, многие из которых уже выпускают модели с экранами, от таких изменений пострадают меньше.