Realme предсказала конец эпохи дешевых смартфонов

Глобальный дефицит оперативной памяти, вызванный стремительным ростом ИИ-инфраструктуры, уже ударил по ценам на ПК-компоненты.

© Ferra.ru

Но, по словам производителей, следующим подорожают и смартфоны. Маркетинг-директор Realme Global Фрэнсис Вонг заявил, что эпоха доступных моделей «подходит к концу» и начиная с 2026 года стоимость устройств будет неуклонно расти.

Причина проста: память дорожает, а ее объем в современных смартфонах растет из года в год.

Производителям приходится закладывать повышенные расходы в себестоимость, что постепенно меняет рынок.

Вонг отметил, что новый Realme P4X — один из последних действительно доступных смартфонов с сильными характеристиками. Он получил экран 144 Гц, чип Dimensity 7400 Ultra и аккумулятор 7000 мАч при цене от 15 999 рупий (около 13 600 рублей).

О грядущем подорожании ранее предупреждал и президент Xiaomi Лу Вейбинг. По его словам, новые модели неизбежно станут дороже из-за роста стоимости ключевых компонентов.