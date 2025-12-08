Найдены следы древних собак, переживших мощное извержение вулкана

В ископаемых слоях Эшфолл на северо-востоке штата Небраска (США) ученые нашли следы древних собак над скелетами вымерших носорогов Teleoceras. Эти крупные хищные животные могли пережить одно из самых разрушительных событий в истории Земли — извержение супервулкана Йеллоустоуна. Результаты работы представлены на ежегодном собрании Общества палеонтологии позвоночных (Society of Vertebrate Paleontology's, SVP).

Анализ показал, что крупные собаки, способные дробить зубами кости, бродили по пепельным пустыням Северной Америки 12 миллионов лет назад. Именно тогда в результате извержения Йеллоустоуна часть материка оказалась покрыта пеплом.

«Извержение было настолько мощным, что пепел выпал, словно снег, в радиусе 1600 километров. Это привело к затемнению неба, захоронению растений и источников воды, а также поставило под угрозу все живое с чувствительной дыхательной системой», — объяснил Эшли Поуст, куратор отдела палеонтологии позвоночных в Государственном музее Университета Небраски.

Слой пепла в Эшфолле иногда называют «Носорогами Помпеи»: в нем сохранились десятки животных, погибших от удушающих осадков. Но до недавнего времени прямых свидетельств присутствия крупных хищников здесь не находили. Новые отпечатки размером до восьми см по длине соответствуют следам огромных вымерших псовых Aelurodon taxoides и Epicyon saevus — собак, способных дробить кости подобно гиенам.

То, что их следы лежат над слоями с телами носорогов, говорит о возможности выживания этих животных после катастрофы. По словам исследователей, такой исход событий удивителен: крупные хищники обычно первыми исчезают в процессе разрушения экосистемы. Одна из версий предполагает, что собаки питались останками животных, погибших во время извержения.