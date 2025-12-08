На Марсе нашли следы тропических оазисов

Ученые Университета Пердью провели анализ необычно обесцвеченных пород на поверхности Марса и пришли к выводу, что они возникли в местах древних тропических оазисов. Породы сохранились с той эпохи, когда климат на Красной планете был совсем другим.

Ранее марсоход Perseverance заметил в кратере Езеро светлые отложения. Исследование показало, что это каолинит — разновидность глины, богатой алюминием. На Земле каолинит образуется в очень теплых и влажных условиях, например, в тропических лесах. Но современный Марс, как известно, холодный и сухой.

Спутниковые снимки указали на другие крупные залежи каолинита в различных областях Марса. Однако марсоходы пока не обследовали эти районы.

Ученые сравнили образцы марсианской глины с земной, собранной в Южной Африке и Сан-Диего. Породы оказались очень похожи, что показало, что они могли сформироваться в одинаковых условиях.

Наличие каолинита подтверждает теорию о том, что миллиарды лет назад на Марсе царил теплый и влажный климат, подходящий для развития жизни. Но 3 — 4 миллиарда лет назад магнитное поле планета ослабело, и солнечные ветры разрушили атмосферу. Изучение древних глин позволит лучше понять, как и когда Марс потерял воду, сообщает Communications Earth & Environment.

Ранее физики впервые рассчитали скорость времени на Марсе. Измерения показали, что время на Марсе идет на 477 микросекунд в сутки быстрее, чем на Земле. Эти данные важны для планирования будущих марсианских миссий.