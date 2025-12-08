В Швейцарии найден уникальный 2600-летний курган

Археологи из Управления археологии кантона Фрайбург (AAFR) сообщили о важной находке в Швейцарии, в западных Альпах: в долине Интьямон, расположенной в кантоне Фрайбург, был обнаружен курган возрастом около 2600 лет.

© Телеканал «Наука»

Этот памятник, датируемый примерно 600 годом до н. э., находится в деревне Гранвиллар удивил археологов насколько хорошо он сохранился.

Спешка и сохранность

Диаметр насыпи составляет около 10 метров, в центре — одиночная погребальная камера. Раскопки начали в ноябре из-за угрозы эрозии от близлежащего горного ручья, размывающего края кургана.

«Мы должны задокументировать все, что можем, прежде чем природа возьмет свое», — подчеркнули представители AAFR.

Полевые работы продлятся до января 2026 года, чтобы исследователи смогли зафиксировать каждый слой, сфотографировать стратиграфию и собрать образцы для лабораторного анализа.

Курган хорошо сохранился даже по сравнению с предыдущими находками на том же некрополе. Целостность камеры и земляного вала позволяет проследить технологию строительства, этапы насыпи и размещение захоронения, что крайне важно для понимания социальной организации.

Элита и ритуальные предметы

Археологи полагают, что погребенный был влиятельной фигурой. В центральной камере нашли бронзовые подношения и другие предметы, аналогичные ранее найденным элитным захоронениям Европы железного века. На поверхности и внутри насыпи обнаружены золотые варворки (пуговицы), прикреплявшиеся к церемониальной одежде, а также костяной амулет в форме змеи-дракона, который, вероятно, использовался в ритуалах.

«Эти предметы показывают высокий статус усопшего и демонстрируют сложность визуальной и религиозной культуры того времени», — отметили специалисты.

Экология и социальная структура

Ранний железный век в долине Интьямон (примерно 800–450 гг. до н. э.) был временем климатической нестабильности. Понижение температуры влияло на урожай, поселения и распределение населения. Археологи объясняют, что строительство монументального кургана требовало мобилизации ресурсов всего сообщества, отражая социальную стратификацию и коллективные возможности. Курган в Гранвилларе, заметный на фоне долины, одновременно служил ритуальным и территориальным маркером, подчеркивая статус усопшего для всех жителей.

Каждый слой насыпи фиксируется фотографированием, картированием и отбором образцов для химического и микроструктурного анализа. Это позволяет реконструировать не только ритуалы, но и технологию возведения кургана. Археологи исследуют положение тела, ориентацию камеры, выбор подношений и последовательность насыпи. Каждый элемент помогает понять социальные связи, верования и обряды того времени.

Вклад в изучение истории и культуры

Курган Гранвиллар открывает новые горизонты для понимания западных Альп в железном веке. Он демонстрирует, что эти регионы были тесно связаны с другими частями Европы через торговлю, культурный обмен и общие обряды. Раскопки показывают, как древние сообщества адаптировались к изменяющемуся климату и поддерживали социальную иерархию.

«Эта находка возвращает на свет наследие общества, которое находилось под землей более 26 столетий», — подчеркнули археологи.

Помимо центрального захоронения, исследователи фиксируют побочные находки: керамику, металлические элементы, костяные предметы, которые дают представление о повседневной жизни, ремеслах и материальной культуре железного века. Все это делает курган не просто погребальной структурой, а источником уникальной информации о жизни общества и его ритуальных практиках.