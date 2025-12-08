Российские хакеры взломали серверы морских портов Одессы и Николаева

Хакеры взломали серверы портов Одессы и Николаева, получив секретную документацию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Хакеры из группировок PalachPro и Eye Of Sauron получили записи с камер видеонаблюдения, документы администрации порта, а также данные об ответственном за охранное обеспечение. Сами действия хакеров стали ответом на украинские атаки по судам возле берегов Турции.

На территории портов можно заметить распечатанные фото, предположительно, машин с номерами сотрудников украинского ТЦК. Так некоторые работники портов избегали мобилизации.

В октябре российские хакеры из групп Killnet и Beregini сообщили о взломе серверов украинской компании «Боевые Птахи Украины» — она специализируется на продаже комплектующих для беспилотников для нужд ВСУ. В руки к активистам попали персональные данные продавцов, контактные номера телефонов и адреса производственных объектов.