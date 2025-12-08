В Avast нашли критическую уязвимость

Исследователи из SAFA сообщили о серьёзной уязвимости в антивирусе Avast: драйвер aswSnx.sys содержит сразу четыре бага, объединённых под номером CVE-2025-13032. Брешь затрагивает версии программы до 25.3 на Windows. Проблема позволяет локальному злоумышленнику получить права SYSTEM, что делает историю особенно неприятной.

Необычный нюанс: чтобы добраться до уязвимого кода, атакующему нужно не вырваться из песочницы, как обычно, а наоборот — попасть в неё.

Внутренний механизм Avast допускает работу с рядом IOCTL-команд только для «особенных» процессов, и именно это ограничение исследователи смогли обойти, зарегистрировав собственный исполняемый файл в качестве одного из компонентов песочницы.

SAFA выбрали Avast для анализа из-за его популярности и богатого набора пользовательских интерфейсов в защитных драйверах. Особое внимание они уделили компонентам, обрабатывающим данные из пользовательского режима. Драйвер aswSnx оказался подходящей целью: множество IOCTL-обработчиков с очень мягкими ACL и знакомые паттерны работы со строками и структурами.

Ручной аудит вскрыл ключевую проблему: двойное считывание пользовательских структур UNICODE_STRING. Значение длины строки сначала использовалось для выделения памяти, а затем считывалось повторно — что позволяло изменить его между двумя операциями и добиться контролируемого переполнения буфера. Аналогичные ошибки затрагивали и другие поля, включая pString и pData, причём часть указателей никак не проверялась, что приводило к отказу в обслуживании.

По ходу анализа всплыли и дополнительные уязвимости: повторяющиеся двойные проходы по строкам для определения размера, неверное использование snprintf при завершении процесса, а также отдельный вариант проблемы с pData, где длина и копирование снова расходились.

В версии 25.3 Avast закрыла найденные дыры: драйвер теперь корректно копирует пользовательские структуры в память ядра, повторно использует исходные длины, проверяет размеры буферов и валидирует указатели. Уязвимость получила 9,9 балла из 10 по CVSS, что неудивительно: для эксплуатации нужны минимальные права, а результатом может стать полный контроль над системой.

Эксплойт SAFA успешно заработал на Windows 11, так что компаниям стоит обновиться как можно скорее, ограничивать локальные права и следить за подозрительными попытками повышения привилегий. История снова напоминает: даже защитные продукты могут содержать опасные ошибки в коде ядра.