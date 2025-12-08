На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

Солнечная вспышка высочайшего класса - Х зафиксирована в понедельник утром, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"8 декабря в 08:01 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4298 (S14W51) зарегистрирована вспышка Х2.1 продолжительностью 15 минут", - говорится в сообщении.

Также в ночь на понедельник произошли две вспышки класса М - М2.5 и М2.1.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.