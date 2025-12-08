В РАН объяснили отсутствие войн в космосе

Государства понимают, что «захламление орбиты» негативно скажется на всех.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Это некий консенсус. Почему в космосе всё ещё нет боевых действий? Потому что все от него зависят, все понимают, что лучше его сохранять относительно мирным, пускай и используя его в военных целях, но целях на Земле. Если кто-то начнёт сбивать спутники, то этим начнут заниматься все, и орбита будет захламлена. Все понимают, что от этого хуже будет всем».

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о превосходстве электромагнитного и лазерного оружия. Оно способно «сжечь электронику целого роя» БПЛА и спутников на расстоянии. Такие технологии уже есть у Китая и США. Они могут быть применены для ведения «войны в космосе».