Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) позволяет выгружать почти все данные из личных чатов.

Среди них:

Текстовые переписки — можно экспортировать сообщения из отдельных диалогов или групповых чатов.

Медиафайлы — фото, видео и аудио.

Все данные сразу — создается резервная копия приложения, которую нельзя просмотреть или изменить; восстановить её можно только внутри WhatsApp.

Формат экспорта зависит от типа устройства и выбранного способа выгрузки. На данный момент экспорт доступен только через официальное приложение, что исключает риск заражения вирусами.

Экспорт сообщений в формате .txt

Сообщения из чата можно выгружать в формате .txt (подходит для программы «Блокнот»). Вместе с ними можно сохранить медиафайлы в исходном формате и качестве.

Экспорт чатов на iPhone

Откройте WhatsApp и перейдите в «Настройки». Выберите раздел «Чаты», затем нажмите «Экспорт чата». В списке выберите нужный активный или архивированный чат. Выберите, экспортировать чат с медиафайлами или без них. Укажите способ отправки: по электронной почте через Mail, через Telegram или AirDrop.

На iOS за один раз можно экспортировать только один чат, поэтому для нескольких переписок процедуру нужно повторить.

Экспорт чатов на Android

Откройте нужный чат в WhatsApp. Нажмите три точки в верхнем правом углу («Другие опции») → «Еще» → «Экспорт чата». Выберите вариант экспорта: с медиа или без медиа. Создастся ZIP-архив с файлами .txt и медиафайлами. Укажите, куда отправить архив: Google Диск, почта, Telegram или файловый менеджер.

Работа с медиафайлами

Все фото, видео и аудио можно экспортировать вместе с сообщениями.

В WhatsApp можно включить автоматическое сохранение медиа на телефон.

Также медиафайлы можно переносить вручную через файловый менеджер:

Перейти в Internal Storage → WhatsApp → Media.

Выделить папки WhatsApp Images, WhatsApp Video, WhatsApp Audio.

Отправить их в облако или на компьютер.

На компьютере или в веб-версии WhatsApp файлы можно скачать по одному: открыть чат → «Фото или видео» → выбрать файл → Скачать.

Резервная копия

Резервную копию нельзя просто скачать и открыть, так как она привязана к учетной записи. Восстановление возможно только внутри приложения.По умолчанию копия сохраняется в облаке (Google Drive или iCloud), и оттуда новое приложение сможет её восстановить. Перед созданием резервной копии важно убедиться, что в облаке достаточно места.